Власти объяснили законность флешмоба в Екатеринбурге во время пандемии

Флешмоб интернет-магазина «Сима-ленд» в поддержку президента России Владимира Путина не относится к компетенции властей Екатеринбурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.

«Мероприятие проходило на частной территории, на территории самого предприятия. Такие мероприятия не согласовываются», — пояснили там.

В пресс-службе добавили, что вопросы о соблюдении коронавирусных ограничений во время флешмоба находятся в ведении Роспотребнадзора.

РБК обратился за комментарием в управление Роспотребнадзора по Свердловской области.