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Пандемия коронавируса ,  
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Власти объяснили законность флешмоба в Екатеринбурге во время пандемии

Флешмоб интернет-магазина «Сима-ленд» в поддержку президента России Владимира Путина не относится к компетенции властей Екатеринбурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.

«Мероприятие проходило на частной территории, на территории самого предприятия. Такие мероприятия не согласовываются», — пояснили там.

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В пресс-службе добавили, что вопросы о соблюдении коронавирусных ограничений во время флешмоба находятся в ведении Роспотребнадзора.

РБК обратился за комментарием в управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как передает региональный портал Е1.ru, «Сима-ленд» провел флешмоб в Екатеринбурге 5 февраля. Сотрудники компании под песню Олега Газманова «Вперед, Россия» прошлись с российскими флагами вокруг офиса на Кольцовском тракте, а затем выстроились в надпись «Путин — наш президент».

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Участники флешмоба не соблюдали социальную дистанцию, отмечалось в сообщении.

«Сима-ленд» принадлежит бизнесмену Андрею Симановскому. Ранее фирма уже организовывала акции в поддержку Путина, предыдущий патриотический ролик компания выложила в конце января. Под песни «Нас бьют — мы летаем» Наргиз Закировой и «Вперед, Россия» сотрудники компании маршировали по офису.

Сам бизнесмен после январской акции заявил Е1.ru, что у него просто «появилось внутреннее желание» провести подобное мероприятие. По его словам, компания находится вне политики и флешмоб не был связан с несанкционированными акциями в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Массовые протесты в поддержку Навального прошли в России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Они были связаны с арестом Навального и решением суда заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с постановлением суда Навальный проведет в колонии два года и восемь месяцев.

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