Умер известный по сериалу «Кухня» актер Виталий Альшанский

Виталий Альшанский (Фото: vitaliy_and_vitaliy / Instagram)

В возрасте 52 лет скончался киноактер Виталий Альшанский. Об этом РБК рассказала его знакомая Юлия Бурименко.

По словам женщины, предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Актриса Ольга Сидорова сообщила РБК, что в ночь на 5 февраля ей позвонил некий сотрудник правоохранительных органов. «Звонили с его номера, разыскивали родственников. Я пробовала перезвонить, но уже никто не брал трубку, никто не отвечал», — рассказала она.

Альшанский родился 20 октября 1968 года. Он снимался в сериалах «Бригада», «Кухня», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы», «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». Кроме того, Альшанский был одним из режиссеров сериала «Молодежка».

В 2001–2002 годах работал в Театре им. А.С.Пушкина. «Он был приглашенным артистом и в труппе не состоял. Был занят в спектаклях «Аленький цветочек», «Остров сокровищ» и «Леди на день», — рассказали РБК в пресс-службе театра.