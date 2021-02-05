В Москве умерла возлюбленная Владимира Высоцкого

Татьяна Иваненко (Фото: Киностудия им. М. Горького)

В Москве на 80-ом году жизни умерла бывшая актриса Театра драмы и комедии на Таганке Татьяна Иваненко. Ее называли возлюбленной Владимира Высоцкого. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также об этом сообщает телеканал Рен ТВ.

«В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Театра драмы и комедии на Таганке сообщили РБК, что не обладают информацией о смерти Татьяны Иваненко.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК по Москве.