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В Новосибирске прошли испытания самолета с гибридным электродвигателем

Самолет Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем на испытательной выкатке
Самолет Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем на испытательной выкатке (Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости)

В Новосибирске начались наземные испытания самолета Як-40 с перспективным сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки. Об этом сообщил гендиректор центра им. Н.Е.Жуковского Андрей Дутов, передает ТАСС.

Новая двигательная система Як-40 состоит из двух элементов. В «хвосте» самолета расположена гибридная силовая установка — турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором. На «носу» самолета установлен инновационный электрический двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт. Силовую установку разработал институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова с участием других российских мероприятий и Минпромторга, а двигатель — компания «СуперОкс» по контракту с Фондом перспективных исследований.

Во время наземных испытаний самолет Як-40 с установленной на него новой двигательной системой прокатился по земле на площадке института на базе института авиации имени С.А. Чаплыгина. Во время испытаний запустили электрический двигатель и штатные двигатели самолета, проведена проверка их совместной работы.

По словам Дутова, российская разработка уникальна: существующие технологии гражданской авиации исчерпаны, и сейчас в гражданской авиации идет «борьба за зеленую авиацию» и новые виды топлива. Компании Airbus и Siemens уже предложили разработчикам сотрудничество, добавил он.

Разработчики надеются, что уже через два года будет создана следующая «летающая лаборатория» на базе самолета Ту-114, которая сможет летать на электродвигателях без вспомогательных двигателей.

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В мае 2020 года компания Aerotech провела летные испытания самолета Cessna 208B Grand Caravan с полностью электрическим двигателем от компании MagniX. Он успешно приземлился неподалеку от Вашингтона. Полет продлился полчаса, на борту был только пилот. Всего он может перевезти четырех-пяти человек.

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До этого, в декабре 2019 года меньший по размеру гидросамолет DHC-2 de Havilland Beaver, оснащенный электродвигателем MagniX, провел 15 минут в воздухе и сел неподалеку от Ванкувера. MagniX рассчитывает, что их электродвигатели станут «коммерчески жизнеспособными» в 2025 году.

Новосибирск самолет авиация испытания Як-40
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