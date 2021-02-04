Глава музея при храме Минобороны перешла на работу в театр Богомолова

Елена Мироненко (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Новым директором Театра на Малой Бронной стала Елена Мироненко, ранее возглавлявшая музейный комплекс «Дорога Памяти» Главного храма Вооруженных сил. Сообщение о кадровом решении департамента культуры Москвы появилось на сайте театра.

«Сегодня перед театром стоят новые вызовы, новые цели, новые задачи. Они требуют новой энергии, и поэтому сегодня в неуклонно обновляемую команду Театра на Малой Бронной приходит Елена Николаевна Мироненко», — сказал художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

Он также поблагодарил бывшего директора Константина Чернышева за «многолетний труд и полтора года совместной работы».

Елена Мироненко в 2002 году с отличием окончила факультет культурологии Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Прошла профессиональную переподготовку в РАНХиГС по специальности «Управление в сфере культуры».

До руководства комплексом «Дорога памяти» занимала пост министра культуры Красноярского края, управляла координационным советом по туризму Сибирского федерального округа при Министерстве культуры, была директором Музея геологии Центральной Сибири GEOS.