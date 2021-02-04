Дептранс Москвы назвал причину сбоя в работе фиолетовой ветки метро

Фото: АГН «Москва»

Предварительной причиной сбоя в движении поездов на участке от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена стало несоблюдение подрядчиком ООО «Элером» правил проведения работ в тоннеле. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин», — добавили в Дептрансе Москвы.

РБК направил запрос в ООО «Элером».

Утром 4 февраля стало известно о приостановке движения поездов на участке фиолетовой ветки метро. Москвичей попросили воспользоваться наземным транспортом и МЦД-2. Также власти запустили 160 компенсационных автобусов вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии.

Сейчас движение на участке «Планерная» — «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. Все станции открыты для входа и выхода.