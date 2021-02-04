Сенат рассмотрит кандидатуру экс-посла США в России на пост главы ЦРУ

Президент США Джо Байден направил на рассмотрение сената кандидатуру бывшего американского посла в России Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Кандидатуры, направленные в Сенат: Уильям Джозеф Бернс <...> [выдвигается] на должность директора ЦРУ», — говорится в сообщении.

Байден заявил о намерении выдвинуть кандидатуру Бернса на пост главы ЦРУ 11 января. Избранный президент назвал его «образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на мировой арене». Он также отметил, что Бернс разделяет его убежденность в том, что разведка должна быть аполитичной.

Перед инаугурацией Байдена глава ЦРУ Джина Хаспел ушла в отставку. В 2018 году она стала первой женщиной, которая возглавила американскую разведку.