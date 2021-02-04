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Сенат рассмотрит кандидатуру экс-посла США в России на пост главы ЦРУ

Президент США Джо Байден направил на рассмотрение сената кандидатуру бывшего американского посла в России Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Кандидатуры, направленные в Сенат: Уильям Джозеф Бернс <...> [выдвигается] на должность директора ЦРУ», — говорится в сообщении.

Байден заявил о намерении выдвинуть кандидатуру Бернса на пост главы ЦРУ 11 января. Избранный президент назвал его «образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на мировой арене». Он также отметил, что Бернс разделяет его убежденность в том, что разведка должна быть аполитичной.

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Джина Хаспел

Перед инаугурацией Байдена глава ЦРУ Джина Хаспел ушла в отставку. В 2018 году она стала первой женщиной, которая возглавила американскую разведку.

Бернс прослужил в дипломатическом корпусе 33 года, говорится в биографической справке Бернса на сайте Байдена. Он был послом США в Иордании с 1998 по 2001 год, в России — с 2005 по 2008 год.

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