Мантуров заявил об отсутствии планов по расширению госрегулирования цен

Государство не планирует увеличивать свое вмешательство в торговую сферу, в том числе в ценообразование. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова передает пресс-служба ведомства.

По словам Мантурова, Минпромторг выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов. Он также отметил, что совместными усилиями удалось купировать проблему резкого роста цен на сахар и подсолнечное масло.

«Важно обеспечить соблюдение соглашений до завершения их срока действия, до 1 апреля этого года, и максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций», — сказал министр.

В середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, производители и ретейл подписали соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Цена на сахар-песок составит 36 руб. за 1 кг, на подсолнечное масло — 95 руб. Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, в которых прописаны механизмы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.