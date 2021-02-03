Осужденная за попытку взятки экс-адвокат Лукманова обжалует приговор

Ольга Лукманова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Адвокат Ольга Лукманова, осужденная Измайловским судом Москвы условно за попытку мошенничества в крупном размере, обжалует приговор. Юрист ранее участвовала в резонансных судебных делах и считает уголовное преследование местью за свою работу. Об этом она заявила РБК.

«Обжаловать решение суда обязательно буду, мне предложили свою помощь и поддержку правозащитники из Европы и Лондона, за что я им очень благодарна», — сказала юрист.

Как писал «Коммерсантъ», Лукманову осудили на пять лет условно и запретили на три года заниматься профессиональной деятельностью. Кроме того, с защитника взыскали 600 тыс. руб. в пользу потерпевшей стороны. Адвокат признана виновной по ст. ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

«Прокурор запросил пять лет реального срока, видимо, все думали, что я испугаюсь и признаю вину. <...> Уголовное дело полностью сфальсифицировано, обследование автомобиля проводилось без решения Мосгорсуда, а так как я спецсубъект, нужно его разрешение. В материалах дела имеется пятичасовая аудиозапись, о том, как меня «прессовали» и просили признать вину, иначе арестуют и очень много всего подобного», — заявила осужденная.