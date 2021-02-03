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Осужденная за попытку взятки экс-адвокат Лукманова обжалует приговор

Ольга Лукманова
Ольга Лукманова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Адвокат Ольга Лукманова, осужденная Измайловским судом Москвы условно за попытку мошенничества в крупном размере, обжалует приговор. Юрист ранее участвовала в резонансных судебных делах и считает уголовное преследование местью за свою работу. Об этом она заявила РБК.

«Обжаловать решение суда обязательно буду, мне предложили свою помощь и поддержку правозащитники из Европы и Лондона, за что я им очень благодарна», — сказала юрист.

Как писал «Коммерсантъ», Лукманову осудили на пять лет условно и запретили на три года заниматься профессиональной деятельностью. Кроме того, с защитника взыскали 600 тыс. руб. в пользу потерпевшей стороны. Адвокат признана виновной по ст. ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

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«Прокурор запросил пять лет реального срока, видимо, все думали, что я испугаюсь и признаю вину. <...> Уголовное дело полностью сфальсифицировано, обследование автомобиля проводилось без решения Мосгорсуда, а так как я спецсубъект, нужно его разрешение. В материалах дела имеется пятичасовая аудиозапись, о том, как меня «прессовали» и просили признать вину, иначе арестуют и очень много всего подобного», — заявила осужденная.

Ее задержали в конце февраля 2017 года. В то время она работала с участковым ОМВД столичного района Перово Тимуром Сагатовым. Полицейского заподозрили в том, что он мошенническим путем завладел квартирой и превысил полномочия. По версии следствия, адвокат предложила участковому заплатить ей 4 млн руб., чтобы дать взятку следователю и закрыть дело. Лукманову задержали при получении 800 тыс. руб.

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Сама адвокат заявила, что деньги Сагатова собиралась потратить на компенсацию потерпевшей, гражданский судебный процесс и прочие законные цели, на что участковый выписал ей соответствующую договоренность. По словам юриста, она получила от доверителя 600 тыс. руб., а когда он передавал ей следующие 750 тыс. руб., оказавшиеся муляжом, ее задержали.

Лукманова, в частности, участвовала в громком деле о взятках, которые офицеры Следственного комитета России (СК) получали от представителей криминального мира. Она защищала экс-полковника и бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (УСБ СКР) Александра Ламонова. Его приговорили весной 2018 года к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Адвокат рассказала, пишет «Коммерсантъ», что во время расследования ее уголовного дела о мошенничестве сотрудников ФСБ якобы интересовали подробности ее общения и переписки с Ламоновым, являющиеся адвокатской тайной. Лукманова отметила, что не согласилась на это.

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