В США умер актер Хэл Холбрук

Хэл Холбрук (Фото: Jason Kempin / Getty Images)

В США в возрасте 95 лет скончался актер Хэл Холбрук, лауреат премий «Эмми» и номинант на «Оскар». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ассистента артиста Джойс Коэн.

По словам помощницы Холбрука, актер умер 23 января в своем доме в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Причина смерти не называется.

Холбрук четыре раза становился обладателем телевизионной премии «Эмми», а также получил театральную премию «Тони» за роль в моноспектакле «Марк Твен сегодня вечером». На кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» его номинировали за роль в фильме «В диких условиях» 2007 года.

Холбрук снялся во множестве телесериалов и кинофильмов — в основном в качестве актера второго плана. В частности, он снимался картинах «Вся президентская рать», «Воды слонам!», «Похищение президента», «Звездная палата».