Disney выпустит сериал по мотивам фильма «Черная пантера»

Его роль в фильмах вселенной Marvel исполнял актер Чедвик Боузман. Он умер в возрасте 43 лет от рака в августе 2020-го.

Несмотря на это, в 2022 году должен выйти полнометражный сиквел «Черной пантеры». Съемками руководит тот же режиссер, Райан Куглер. Президент Marvel Studios Кевин Файги в декабре 2020-го пообещал, что Боузмана не будут заменять другим актером для роли Черной пантеры. «Мы не будем переделывать персонажа», — отметил он, указав, что второй фильм расширит вселенную Ваканды и расскажет о персонажах, появившихся в первой части.