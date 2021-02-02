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Disney выпустит сериал по мотивам фильма «Черная пантера»

Режиссер фильма «Черная пантера» Райан Куглер снимет сериал по мотив своей ленты. Об этом сообщила The Walt Disney Company, передает Reuters.

Сериал выйдет на платформе Disney+, дата премьеры неизвестна. Он будет создан в рамках пятилетнего соглашения с Coogler's Proximity Media.

Исполнитель роли Черной пантеры умер в возрасте 43 лет
Общество
<p>Чедвик Боузман</p>

Фильм «Черная пантера», основанный на комиксах Marvel Стэна Ли и Джека Кирби, вышел в 2018 году. Киностудия Marvel Studios выступала продюсером, дистрибьютор Disney занимался распространением. Действия картины разворачивались в вымышленной африканской стране Ваканда, родине супергероя Черная пантера.

Его роль в фильмах вселенной Marvel исполнял актер Чедвик Боузман. Он умер в возрасте 43 лет от рака в августе 2020-го.

Несмотря на это, в 2022 году должен выйти полнометражный сиквел «Черной пантеры». Съемками руководит тот же режиссер, Райан Куглер. Президент Marvel Studios Кевин Файги в декабре 2020-го пообещал, что Боузмана не будут заменять другим актером для роли Черной пантеры. «Мы не будем переделывать персонажа», — отметил он, указав, что второй фильм расширит вселенную Ваканды и расскажет о персонажах, появившихся в первой части.

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