Disney выпустит сериал по мотивам фильма «Черная пантера»
Режиссер фильма «Черная пантера» Райан Куглер снимет сериал по мотив своей ленты. Об этом сообщила The Walt Disney Company, передает Reuters.
Сериал выйдет на платформе Disney+, дата премьеры неизвестна. Он будет создан в рамках пятилетнего соглашения с Coogler's Proximity Media.
Фильм «Черная пантера», основанный на комиксах Marvel Стэна Ли и Джека Кирби, вышел в 2018 году. Киностудия Marvel Studios выступала продюсером, дистрибьютор Disney занимался распространением. Действия картины разворачивались в вымышленной африканской стране Ваканда, родине супергероя Черная пантера.