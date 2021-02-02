Умер актер Виктор Павлюченков

Актер Виктор Павлюченков умер на 58-ом году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Виктор Владимирович был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами», — отмечается в сообщении.

Павлюченков родился 30 апреля 1963 года. Закончил московский Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в 1990 году.

Начал сниматься в кино с 1988 года. Сыграл более 20 ролей, в том числе появился в сериале «Моя прекрасная няня» в роли дяди няни Вики. Самая известная роль Павлюченкова, как указал Союз, была в сериале «Батюшка», который вышел на экраны в 2008 году. Там Павлюченков играл главного героя.

Входил в ассоциацию каскадеров России и Союз Кинематографистов. Также работал сценаристом, писал для телеканалов РЕН ТВ, РТР и ТВ Центр.