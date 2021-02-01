СМИ сообщили о спецоперации в Тулоне после находки коробки с головой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 75,51 (-0,75) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 91,54 (-0,75) Инвестиции, 13:31
В Минздраве назвали условия для отправки в вытрезвитель Общество, 19:57 Итальянская прокуратура займется конфликтом с участием Ибрагимовича Спорт, 19:55 Американский гонщик возобновит карьеру после переломов обеих ног Спорт, 19:43 Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника РБК Стиль и LG SIGNATURE, 19:42 Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в Брюсселе Общество, 19:41 В Мьянме военные после десяти лет демократизации восстановили диктатуру Политика, 19:38 Москвичи пошли в музеи, запреты США для Вексельберга. Главные новости РБК Общество, 19:32 Экс-президент «Локомотива» заключил мировое соглашение с клубом Спорт, 19:27 СМИ сообщили о спецоперации в Тулоне после находки коробки с головой Общество, 19:23 Падение экономики России из-за пандемии стало максимальным за 11 лет Экономика, 19:14 Риелторы сообщили о рекордном предложении квартир-студий в Москве Недвижимость, 19:12 DeFi-токен Alpha Finance подорожал почти в 200 раз за 4 месяца Крипто, 19:05 Что такое эндаумент и зачем обществу целевые капиталы РБК и Фонд Потанина, 18:58 Путин ответил критикам Ельцина словами «задним числом все умны» Политика, 18:49
Общество ,  
0 

СМИ сообщили о спецоперации в Тулоне после находки коробки с головой

Фото: Eric Gaillard / Reuters
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Полиция города Тулона начала спецоперацию после того, как из окна одного из домов была выброшена картонная коробка с отрубленной человеческой головой. Об этом сообщает издание Var-Matin, которое ведет прямую трансляцию с места событий.

Спецслужбы перекрыли часть центра города. По последним данным, подозреваемый задержан. В сообщении регионального отделения жандармерии в Twitter говорится, что операция завершена и центральные улицы вновь доступны для граждан.

Место убийства троих полицейских во Франции. Видео
Общество

Как сообщил заместитель прокурора города, задержанному 40 лет. Во время задержания он не оказал полиции никакого сопротивления. Подозреваемый «говорил о сатане» и выглядел «растерянным и изможденным». В его квартире сотрудники правоохранительных органов нашли катану.

В декабре во Франции мужчина убил трех полицейских. Они пытались спасти женщину после сообщения о домашнем насилии в коммуне Сен-Жюст на юго-западе страны. Она хотела скрыться от супруга на крыше дома, но он его поджег. Мужчина застрелил полицейских, когда они прибыли на место пожара.

Франция полиция убийство
Материалы по теме
При стрельбе в центре Сан-Франциско пострадали пять человек
Общество
Место убийства троих полицейских во Франции. Видео
Общество
Во Франции мужчина захватил заложницу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter