СМИ сообщили о спецоперации в Тулоне после находки коробки с головой

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Полиция города Тулона начала спецоперацию после того, как из окна одного из домов была выброшена картонная коробка с отрубленной человеческой головой. Об этом сообщает издание Var-Matin, которое ведет прямую трансляцию с места событий.

Спецслужбы перекрыли часть центра города. По последним данным, подозреваемый задержан. В сообщении регионального отделения жандармерии в Twitter говорится, что операция завершена и центральные улицы вновь доступны для граждан.

Как сообщил заместитель прокурора города, задержанному 40 лет. Во время задержания он не оказал полиции никакого сопротивления. Подозреваемый «говорил о сатане» и выглядел «растерянным и изможденным». В его квартире сотрудники правоохранительных органов нашли катану.

В декабре во Франции мужчина убил трех полицейских. Они пытались спасти женщину после сообщения о домашнем насилии в коммуне Сен-Жюст на юго-западе страны. Она хотела скрыться от супруга на крыше дома, но он его поджег. Мужчина застрелил полицейских, когда они прибыли на место пожара.