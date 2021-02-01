В «Ленкоме» ответили на сообщения о госпитализации Александра Збруева

Александр Збруев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

О состоянии народного артиста РСФСР Александра Збруева пока нет информации, однако накануне он находился дома. Об этом сказал РБК директор «Ленкома» Марк Варшавер.

«Я пытаюсь до него дозвониться, уточнить. Он дома находится, не в больнице. Не знаю, обращался ли он в медучреждение, с чем, позже станет понятно, когда получится связаться с ним», — сказал он.

По его словам, Збруев переболел коронавирусом, и у него есть антитела. «На момент вчерашнего дня, все было хорошо, он дома, репетиций пока нет», — добавил Варшавер.

«В данный момент у нас нет информации», — сообщили РБК в пресс-службе «Ленкома».

РБК обратился за комментарием к Александру Збруеву.