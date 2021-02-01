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В «Ленкоме» ответили на сообщения о госпитализации Александра Збруева

Александр Збруев
Александр Збруев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

О состоянии народного артиста РСФСР Александра Збруева пока нет информации, однако накануне он находился дома. Об этом сказал РБК директор «Ленкома» Марк Варшавер.

«Я пытаюсь до него дозвониться, уточнить. Он дома находится, не в больнице. Не знаю, обращался ли он в медучреждение, с чем, позже станет понятно, когда получится связаться с ним», — сказал он.

По его словам, Збруев переболел коронавирусом, и у него есть антитела. «На момент вчерашнего дня, все было хорошо, он дома, репетиций пока нет», — добавил Варшавер.

«В данный момент у нас нет информации», — сообщили РБК в пресс-службе «Ленкома».

РБК обратился за комментарием к Александру Збруеву.

В комментарии «РИА Новости» Варшавер указал, что несколько дней назад Збруев почувствовал недомогание. Ему вызвали скорую помощь, но госпитализировать не стали, порекомендовав отдохнуть дома несколько дней.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

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Информация о том, что актер попал в больницу, появилась 1 февраля на сайте РЕН ТВ и в Telegram-канале «112». «112», в частности, говорил о состоянии средней степени тяжести у Збруева.

Александру Збруеву 82 года. Он снялся в более 60 фильмах, среди которых «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс», «Бедная Саша», «Дом, который построил Свифт», «Дракон» и другие. В 2015 году Збруев был награжден кинопремией «Золотой орел», в 2019-м — «Золотой маской» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Также он награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.

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