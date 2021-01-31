Песков назвал давосскую речь Путина «попыткой докричаться»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Речь президента Владимира Путина на Давосском форуме — это «попытка докричаться до здравого смысла политиков», она не является конфронтационной по отношению к другим странам. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это так же, как мюнхенскую речь президента, восприняли в штыки и восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения», — пояснил Песков.

В ходе своего выступления на форуме в Давосе 27 января Путин выразил надежду, что «горячий глобальный конфликт» в мире сейчас невозможен, иначе, подчеркнул он, это означало бы конец цивилизации.

По его словам, неспособность и неготовность странами решать глобальные проблемы в XX веке обернулись Второй мировой войной. Также глава государства предупредил об опасности столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, который будет чреват борьбой всех против всех.