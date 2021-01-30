Полиция применила водометы против протестующих в Париже

В Париже полиция применила водометы в отношении протестующих на акции против статей законопроекта «О глобальной безопасности». Трансляцию с акции вел РБК.

Протесты во Франции начались в конце 2020 года на фоне того, что власти поддержали статью законопроекта «О глобальной безопасности», которая предусматривает уголовную ответственность за распространение личных данных или другой информации о полицейских. По мнению протестующих, документ посягает на свободу слова.

Акция 30 января прошла в Париже, Лионе, Лилле и других городах Франции. Во французской столице демонстранты собрались на площади Революции, передает телеканал France24. В акции участвовали в том числе журналисты, художники, музыканты, артисты.

Как передает BFM TV, несмотря на небольшие столкновения протестующих с полицией, демонстрация в целом прошла хорошо.