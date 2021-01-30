Умер один из основателей британской группы The Animals

Хилтон Валентайн (Фото: Hilton Valentine / Facebook)

В возрасте 77 лет скончался британский музыкант, бывший гитарист группы The Animals Хилтон Валентайн. Об этом сообщили в звукозаписывающей компании ABKCO Records со ссылкой на супругу Жермен Валентайн.

«Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна», — говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются.

В компании отметили, что Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед.

Валентайн родился в 1943 году в Англии. В 1963-м он вошел в состав музыкальной группы The Animals. С участием Валентайна группа выпустила три студийных альбома: дебютный The Animals (1964), второй Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966). В 1966 году Валентайн покинул группу. В 1994 году его имя, наряду с именами других участников оригинального состава группы, было внесено в список членов Зала славы рок-н-ролла.