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Общество ,  
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Умер обогнувший Землю под водой контр-адмирал Бедердинов

Владимир Бедердинов
Владимир Бедердинов (Фото: sbor.ru)

Умер контр-адмирал Владимир Бедердинов, сообщается на сайте администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области. Ему было 74 года.

«Владимир Арифуллович был настоящим офицером, человеком долга и чести, верным своему призванию. Его уважали и ценили за требовательность к себе и к подчиненным, за высокие нравственные качества, мудрость и доброжелательность», — говорится в сообщении о его смерти.

Бедердинов знаменит тем, что совершил подводный переход вокруг Земли через пролив Дрейка на Камчатку в 1979 году, за что его наградили орденом Красного Знамени.

Он родился в городе Вышний Волочек 10 апреля 1947 года, в 1970 году закончил Военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола, после чего поступил на службу в должности командира группы управления ракетной боевой части ракетного подводного крейсера.

В 1980 году его назначили командиром ракетного подводного крейсера стратегического назначения. В 1987 году Бедердинов стал командиром дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота, а в 1989 году получил первое адмиральское звание — контр-адмирал. В общей сложности он провел под водой около семи лет.

В 1990 году он возглавил учебный центр ВМФ в Сосновом Бору, этим учебным заведением он руководил 13 лет. Бедердинов также был членом городской Общественной палаты и почетным гражданином Соснового Бора.

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