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Умерла американская актриса Сисели Тайсон

На 97-м году жизни умерла актриса Сисели Тайсон. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя актрисы Ларри Томпсона.

«С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон объявила об ее уходе сегодня днем», — сообщил менеджер. О причинах смерти не уточняется.

Сисели Тайсон родилась в 1924 году в США. За свою карьеру она снялась более чем в 150 фильмах и сериалах. Среди которых советско-американском музыкальная кинолента «Синяя птица» (1976).

В 1973 году Тайсон была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в фильме «Саундер». В 1974 и 1994 актриса получила две премии Emmy. Также она снималась в таких фильмах и сериалах, как «Жареные зеленые помидоры» (1991), «Благодаря Винн Дикси» (2005), «Прислуга» (2011), сериал «Как избежать наказания за убийство» (2014 — 2020).

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