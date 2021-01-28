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В Минздраве ответили на критику проекта о маршрутизации онкобольных

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Проект новых правил оказания медицинской помощи по онкологическому профилю не налагает запретов и ограничений на выбор врача, а наоборот, подчеркивает право пациента использовать такую возможность, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн, передает «Интерфакс».

По его словам, требования проекта относятся к «организации маршрутизации» взрослых онкобольных в целях обеспечения «рационального планирования» системы оказания помощи в регионах. Также, по его словам, приказ вводит единые требования к медицинским организациям, которые оказывают помощь онкобольным, в том числе к их мощности и структуре.

Ранее «Коммерсантъ» опубликовал статью о критике, которой объединения онкопациентов и эксперты подвергли проекта Минздрава, согласно которому право окончательного выбора места лечения онкобольных будет закреплено за комиссией, в состав которой войдут региональные чиновники. Документ должен был вступить в силу 1 января, но из-за массы негативных отзывав его отправили на доработку.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Газета также цитировала юриста движения «Рак излечим» Ольги Черняк, которая указала, что пациентов не пригласили к обсуждению документа.

Как уточняет «Коммерсантъ», в декабре 2020 года Черняк жаловалась в Генпрокуратуру, Минздрав и Минюст, указав на риск коррупции в случае принятия проекта. Генпрокуратура пообещала взять обращение на особый контроль, но по словам Черняк, так и не ответила на заданные вопросы по существу.

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