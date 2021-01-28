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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки от коронвируса умерли 575 человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за сутки от коронавируса умерли 575 человек, сообщили в оперативном штабе. Общее количество жертв COVID-19 с начала эпидемии составило 71 651 человек.

По данным Росстата, с апреля по ноябрь в России скончались 116 030 человек. Разница с данными оперативного штаба объясняется тем, что статистическое ведомство учитывает все случаи смертей от коронавируса, в том числе те, когда вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за заражения.

Накануне оперштаб сообщал о 594 умерших за сутки. Рекорд суточной смертности от коронавируса в России составляет 635 человек, он был зафиксирован 24 декабря.

Больше всего смертей за сутки было зафиксировано в Санкт-Петербурге (69 человек). На втором месте — Москва (62), далее идет Московская область.

За пределами столичного региона по суточному количеству смертей от COVID-19 лидируют:

  • Красноярский край (27);
  • Ростовская область (24);
  • Воронежская область (22);
  • Краснодарский край (19);
  • Свердловская область (16).

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Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразились 3,79 млн человек. 3,22 млн из них выздоровели.

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