Умерла американская актриса Клорис Личмен

Американская актриса, обладательница премий «Оскар», Emmy и «Золотой глобус» Клорис Личмен умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя актрисы.

По словам представителя Личмен, актриса скончалась в своем доме в городе Энсинитас (штат Калифорния). Смерть наступила по естественным причинам.

Представители киноакадемии «Оскар» выразили соболезнования в связи со смертью актрисы. «Клорис Личмен была легендой комедии. <...> она не переставала поражать, восхищать и удивлять нас», — говорится в Twitter киноакадемии.

Клорис Личмен — восьмикратный лауреат премии «Эмми», на которую она в общей сложности была номинирована 22 раза. Также она получила по одной премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Актриса сыграла в таких картинах как «Последний киносеанс», «Молодой Франкенштейн», «Плохой Санта».