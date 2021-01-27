Умер актер «Гоголь-центра» Андрей Болсунов

Андрей Болсунов (Фото: Андрей Болсунов / Facebook)

На 52-м году жизни умер актер столичного театра «Гоголь-центр» Андрей Болсунов. Об этом театр сообщил в Instagram.

«Мы запомним Андрея как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надежного партнера», — отмечается в сообщении.

Театр принес соболезнования близким и родным артиста. Причина его смерти не уточняется.

Болсунов родился 14 января 1969 года в Одессе. Учился в Кемеровском государственном университете на факультете филологии и журналистики. После службы в армии закончил в 1993 году московское Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина. В том же году устроился в Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя.

Актер остался в труппе, после того как режиссер Кирилл Серебренников расформировал театр и на его базе в 2013-м открыл «Гоголь-центр». В «Гоголь-центре» Болсунов был занят в спектаклях «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр», «Пробуждение весны», «Страх».