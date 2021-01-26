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Политика ,  
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Депутат объяснил слова о портрете Путина на пятитысячной купюре

Сергей Калашников
Сергей Калашников (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников не будет выносить идею об изображении президента России Владимира Путина на пятитысячной купюре на обсуждение в нижней палате парламента.

«Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», — пояснил он в разговоре с «РИА Новости».

На уточняющий вопрос агентства о том, что он не планирует выносить свою инициативу палаты, депутат ответил: «Естественно. Вы же понимаете».

Ранее Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал инициативу Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен.

В ходе разговора он отметил, что изображение на купюрах должно символизировать государственную политику в данный момент. Так, помимо городов, депутат допустил помещение изображение знаковых личностей, которые были бы символом эпохи.

«Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры [изображение] Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично», — заявил он в эфире.

депутат Владимир Путин купюра
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