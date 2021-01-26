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Госдума одобрила законопроект о новом порядке выплаты больничных

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает, что с 2022 года больничные и пособия по материнству будет выплачивать напрямую Фонд социального страхования (ФСС) без посредничества работодателя. Информация об этом появилась в думской базе данных.

Согласно действующему законодательству, работодатели — плательщики страховых взносов при наступлении страхового случая (больничный, или беременность) сами выплачивают средства работнику. При выплате страховых взносов в ФСС они могут получить вычет на эту сумму. Законопроект же предлагает переложить ответственность за выплату работнику этих денег с работодателей на сам Фонд.

За работодателем тем не менее остается обязанность направлять в ФСС документы на заболевших или ушедших в декрет сотрудников. При этом законопроект позволяет страховщику проверять полноту и достоверность таких сведений.

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Чтобы минимизировать участие работодателя в процессе назначения и выплаты таких средств законопроект предусматривает электронный обмен сведений с медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы и другими ведомствами. При этом деньги работник получит лишь на основании листка нетрудоспособности — без отдельного заявления.

Пилотный проект по прямым выплатам власти запустили еще в 2012 году. К 2020 году он работал в 77 регионах страны. С 1 января 2021 года систему прямых выплат распространили еще на восемь регионов, в том числе Москву и Петербург. Полностью новый порядок по всей стране должен заработать с 2022 года, поскольку в течение 2021 года, как пояснили в Минтруде, еще останется возможность оформить бумажный больничный.

Госдума парламент законопроект соцвыплаты ФСС страхование
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