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Путин открыл дорожную развязку в подмосковных Химках. Видео
В Химках открыли дорожную развязку между Ленинградским шоссе и улицей Репина, которая связывает две части подмосковного города. Как это было — в видео РБК
Владимир Путин
Химки
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