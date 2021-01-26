В Кремле пообещали объемную и интересную речь Путина на Давосском форуме

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / EPA / ТАСС)

Выступление президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет объемным и очень интересным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Темы Давоса хорошо известны: новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы, поэтому именно это. Обещает быть таким достаточно объемным и очень интересным это выступление», — сказал Песков.

По его словам, выступление главы государства ожидается в середине дня, около 14:00 мск.

Всемирный экономический форум в Давосе обычно проходит в январе, однако из-за коронавируса в 2021 году его перенесли на лето. Reuters со ссылкой на электронное письмо президента ВЭФ Борге Бренде передавало, что форум состоится в Сингапуре 13–16 мая.

С 25 по 29 января пройдет традиционная «давосская неделя» в формате онлайн.