В Иркутске школьник напал с ножом на девушку и украл смартфон

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Иркутске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по делу о покушении на убийство женщины. Им оказался 13-летний подросток, сообщает пресс-служба управления МВД по Иркутской области.

Ведомство сообщает, что 25-летняя жительница Иркутска пыталась продать дорогостоящий смартфон через объявление. Получив звонок от потенциального покупателя, 22 января она пришла на встречу. Осмотрев телефон, неизвестный нанес женщине несколько ударов ножом и скрылся с места преступления вместе с украденным. Пострадавшую удалось спасти, она находится в больнице.

Следственный комитет (СК) области возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК), говорится на сайте ведомства.

Менее чем через сутки после случившегося оперативники задержали 13-летнего подростка по подозрению в совершении преступления. В его доме полиция обнаружила похищенный телефон и другие вещественные доказательства, уточняет МВД. По данным СК, мальчик состоит на учете у психиатра.