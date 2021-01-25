Минфин ответил на данные об уголовном деле о поставке ПО

Вид на здание Министерства финансов РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Уголовное дело о поставках неработоспособного программного обеспечения Минфину России завели шесть лет назад по заявлению ведомства, выплаченные в рамках госконтракта деньги уже вернули в бюджет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

«Поводом стало выявление сотрудниками министерства недобросовестных действий исполнителя. В настоящее время денежные средства, выплаченные в рамках государственного контракта, в полном объеме возвращены в бюджет», — сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что СК расследует дело о мошенничестве при поставке неработоспособного программного обеспечения для нужд Министерства финансов. Как считает следствие, исполнитель при заключении контракта знал, что не сможет разработать необходимое программное обеспечение, пояснил источник. При этом он ввел заказчика в заблуждение, чтобы получить основную часть оплаты.

Сумма ущерба не уточняется.

РБК направил запрос в управление взаимодействия со СМИ СК РФ.