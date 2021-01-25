В Великобритании закроют работавшую с 1778 года сеть магазинов Debenhams

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Cеть универмагов Debenhams закроется и перейдет полностью в онлайн после покупки ретейлером Boohoo, сообщается на сайте британской компании-покупателя.

Boohoo приобрел все принадлежащие Debenhams права на интеллектуальную собственность (в том числе данные покупателей, часть контактов и связанную бизнес-информацию) за £55 млн (примерно $75 млн), говорится в заявлении компании. Покупатель планирует перезапустить интернет-магазин Debenhams в первом квартале 2022 года, чтобы расширить свою клиентскую базу за счет клиентов сети в таких категориях, как спорт, товары для красоты и здоровья, а также товары для дома, заявил исполнительный директор компании Boohoo Махмуд Камани.

О том, что сеть Debenhams, где работают более 12 тыс. человек, оказалась на грани закрытия, Reuters сообщил в начале декабря. Тогда агентство сообщило, что универмаги столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за ухода крупнейших арендаторов, в том числе магазинов Arcadia Fashion Group, которые сильно пострадали из-пандемии. Компания FRP Advisory, которая специализируется на реструктуризации бизнеса, сообщала, что если в ближайшее время не будет найден покупатель на Debenhams, то сеть придется закрыть.

Все магазины Debenhams в Великобритании будут навсегда закрыты в рамках продажи своего бренда и веб-сайта интернет-магазину Boohoo, сообщил Reuters Джефф Роули, партнер FRP Advisory. «Я ожидаю, что соглашение с Boohoo создаст некоторые возможности для трудоустройства [бывших сотрудников сети]. Мы сожалеем, что это соглашение не защищает рабочие места сотрудников Debenhams после закрытия», — сказал он.