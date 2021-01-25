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Около 300 мигрантов в Париже оккупировали здание бывшего детского сада

Около 300 мигрантов заняли пустующее здание одного из неработающих детских садов Парижа, потребовав предоставить им укрытие от холода и защиту от эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщают BFMTV и Figaro.

Многие из протестующих — мигранты, которые в ноябре разбили палаточный лагерь на площади Республики в Париже. Затем их откуда выгнала полиция.

Как сообщает благотворительная ассоциация Utopia56, детский сад, который заняли мигранты, — это одно из 489 в Париже, которое власти предложили для размещения бездомных.

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В мэрии Парижа заявили, что в ближайшие часы мигрантам будут предоставлены места для ночлега в двух школьных спортивных залах, так как помещение заброшенного детского сада не отапливается и не безопасно для нахождения в нем.

Ранее беспорядки возникли в Брюсселе после того, как в городе погиб задержанный полицейскими мигрант. Во время протестов демонстранты подожгли полицейский участок, а кортеж бельгийского короля чуть не попал в эпицентр беспорядков.

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