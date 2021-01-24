Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн

Уолтер Бернстайн (Фото: Robin Marchant / Getty Images for Academy Of Motion Picture Arts And Sciences)

В США в возрасте 101 года умер сценарист Уолтер Бернстайн, за время карьеры его номинировали на премию «Оскар» и вносили в черный список во время американских гонений на коммунистов (так называемый маккартизм). О смерти Бернстайна сообщила его вдова Глория Лумис, передает CNN.

Женщина рассказала, что он умер от пневмонии.

Бернстайн учился в Дартмутском колледже, окончил обучение в 1940 году. Во время Второй мировой войны был призван в армию, работал корреспондентом военной газеты Yank. О своей службе написал ряд статей, опубликованных в журнале The New Yorker.

Впервые Бернстайн приехал в Голливуд в 1947 году. Спустя год сценарист попал в черный список, из-за чего не мог заниматься профессиональной деятельностью под настоящим именем. В это время Бернстайн писал сценарии для телевидения, используя псевдонимы или имена знакомых. Отказаться от этой практики он смог только с 1959 года, когда режиссер Сидни Люмет нанял Бернстайна для написания сценария к фильму «Такая женщина» с Софи Лорен в главной роли.

Бернстайна номинировали на «Оскар» в категории «лучший оригинальный сценарий» за фильм «Фронт» 1976 года, главную роль в котором сыграл Вуди Аллен. Лента высмеивала влияние маккартизма на киносценаристов. Бернстайна также номинировали на «Эмми» за сценарий телевизионного фильма HBO «Дети мисс Эверс».