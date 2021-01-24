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Политика ,  
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Хозяин бывшей квартиры Путина в Дрездене не пустил Навального в дом

Столяр из Дрездена Йорг Хофманн, который сейчас живет в бывшей квартире президента России Владимира Путина, рассказал, что не пустил в дом оппозиционера Алексея Навального, когда тот еще находился на реабилитации в Германии. Об этом пишет Bild.

Хоффман заселился в квартиру на четвертом этаже дома по Радебергер штрассе в 1991 году, когда оттуда съехала семья Путиных. Служивший тогда в КГБ будущий президент России занимал это жилье с 1985 года.

51-летний столяр рассказал, что никого не пускал е себе домой, в том числе Навального. «Перед Рождеством он стоял перед домом с телохранителями. Наверное, снимал документальный фильм», — сообщил Хоффман. Он добавил, что иногда ему досаждают российские туристы, автобусы с которыми останавливаются около его дома. По словам жильца, они часто думают, что в квартире находится музей Путина.

Соболь задержали на двое суток и доставили в изолятор
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Любовь Соболь

В декабре юриста основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом России иноагентом) Любовь Соболь задержали в Москве после проникновения в квартиру Константина Кудрявцева — фигурната совместного расследвоания Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Навального.

В СК сообщали, что Соболь несколько раз пыталась проникнуть в подъзед дома в Восточном округе столицы. В конце концов, ей это удалось, юрист проникла в квартиру пожилой женщины, расположенной рядом с жильем Кудрявцева. После этого ее оштрафовали на 1 тыс. руб.

Алексей Навальный Владимир Путин Дрезден квартира
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