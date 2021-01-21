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Политика ,  
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Зампред Совфеда внесет в Госдуму закон о начинающих инвесторах

Фото: council.gov.ru
Фото: council.gov.ru

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев в четверг, 21 января, внесет в Госдуму законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов инвесторам-новичкам. Об этом он заявил РБК.

В прошлом году наблюдались многочисленные злоупотребления на финансовом рынке, рассказал он, когда потребителей финансовых услуг вводили в заблуждение о потенциальных рисках покупаемых ими продуктов. Им под видом одного продукта могли предложить другой, более рисковый, который может привести к денежным потерям. Зачастую финансовые организации дезинформировали покупателей о доходности продуктов, не предупреждали их о возможных рисках или сообщали неполную информацию.

«За предыдущий месяц была проведена большая работа совместно с Центральным банком, Министерством финансов РФ, профессиональным сообществом, участниками рынка, результатом которой стал законопроект, который мы сегодня вносим в Государственную думу», — пояснил Журавлев.

Законопроект дает Банку России право ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним покупатель получил неполную или недостоверную информацию. Кроме того, финансовые организации будут обязаны выкупать продукты обратно в течение так называемого периода охлаждения, если продукт уже был продан потребителю, отметил сенатор.

Ранее Николай Журавлев выступил с предложением софинансировать эндаументы университетов из бюджета, чтобы на каждый рубль частных пожертвований государство вкладывало рубль деньгами или имуществом.

Автор
Евгения Кузнецова
Совет Федерации инвесторы финансы
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