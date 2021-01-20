Ренита Григорьева (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

На 90-м году жизни умерла режиссер Ренита Григорьева, снявшая фильмы «Говорит Москва» и «Мальчики». Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Григорьева родилась в 1931 году. В 1955-м она окончила исторический факультет МГУ, а в 1959-м — режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской кинорежиссера Сергея Герасимова и киноактрисы Татьяны Макаровой. В 1956-м она участвовала в съемках фильма Герасимова «Тихий Дон».

До 1963 года Григорьева работала на Центральной студии документальных фильмов, а затем — на Киностудии имени Максима Горького. Большинство документальных фильмов и все игровые она снимала совместно с мужем Юрием Григорьевым.

Среди игровых картин Григорьевой: «Дорога на фестиваль», «Венский лес», «Сердце друга», «Праздники детства», «Говорит Москва», «Мальчики», документальные фильмы «Утро нашего города», «Слово представляется студентам», «Жизнь одна…», «По следам фильма «Молодая Гвардия».