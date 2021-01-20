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Умерла режиссер Ренита Григорьева

Ренита Григорьева
Ренита Григорьева (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

На 90-м году жизни умерла режиссер Ренита Григорьева, снявшая фильмы «Говорит Москва» и «Мальчики». Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Григорьева родилась в 1931 году. В 1955-м она окончила исторический факультет МГУ, а в 1959-м — режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской кинорежиссера Сергея Герасимова и киноактрисы Татьяны Макаровой. В 1956-м она участвовала в съемках фильма Герасимова «Тихий Дон».

До 1963 года Григорьева работала на Центральной студии документальных фильмов, а затем — на Киностудии имени Максима Горького. Большинство документальных фильмов и все игровые она снимала совместно с мужем Юрием Григорьевым.

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Среди игровых картин Григорьевой: «Дорога на фестиваль», «Венский лес», «Сердце друга», «Праздники детства», «Говорит Москва», «Мальчики», документальные фильмы «Утро нашего города», «Слово представляется студентам», «Жизнь одна…», «По следам фильма «Молодая Гвардия».

Кроме того, она написала сценарии к ряду научно-популярных фильмов: «Солдаты Орловы», «Закон Вернадского», «Николай Рерих».

В 1964 году снялась в фильме Василия Шукшина «Живет такой парень». В 2006 году написала о нем книгу «На пути к Дому». За постановку фильма «Праздники детства» по рассказам Шукшина стала лауреатом Государственной премии СССР.

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