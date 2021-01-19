Турция запретила рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest

Фото: Murad Sezer / Reuters

Управление информационных и коммуникационных технологий Турции ввело запрет для местных компаний на размещение рекламы в Twitter, Periscope и Pinterest, следует из решения Управления информационных и коммуникационных технологий Турции. Его текст опубликовала официальная государственная газета Resmi Gazete.

Запрет был введен из-за того, что социальные сети нарушили местный закон, обязующий их открывать местное представительство в Турции, сообщил в Twitter председатель Управления информационных и коммуникационных технологий Омер Абдулла Карагёзоглу. По его словам, если компании так и не откроют представительства внутри страны в ближайшие три месяца, турецкие власти начнут искусственно ограничивать трафик для осложнения доступа к ресурсам. Как уточняет Haber Turk, соответствующий закон вступил в силу 1 октября 2020 года.

В осенью прошлого года Турция оштрафовала Facebook, YouTube и Twitter за несоблюдение этого же закона на 40 млн лир (около $5,3 млн) — каждую из компаний, сообщает Reuters. 16 декабря 2020 года YouTube заявил о создании локального представительства в стране, 18 января 2021 года так же поступила Facebook. Обе компании заявили о своей готовности соблюдать закон о соцсетях в случае отсутствия давления со стороны турецкого государства.