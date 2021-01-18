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Минприроды объяснило проблемы с вывозом мусора в регионах

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В новогодние праздники несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок зафиксирован в Архангельской, Кировской, Оренбургской и Магаданской областях, республиках Крым и Дагестан и Алтайском крае. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минприроды.

Основной причиной задержек в Минприроды назвали погодные условия. В ряде регионов сбой произошел из-за смены оператора. Задержки в Дагестане произошли из-за несвоевременного установления тарифа, добавили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что ведется постоянный мониторинг деятельности региональных операторов по вывозу мусора.

Как сообщили РБК в пресс-службе Российского экологического оператора, его руководитель Денис Буцаев провел совещания с руководством регионов, где сохранились проблемы. «Достигнута договоренность, что в ближайшее время будут проведены совещания, на которых протокольно зафиксируют план мероприятий по исправлению ситуации», — сказали в пресс-службе. На следующей неделе Буцаев отправится в Дагестан.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в начале нового года свалки Кирова были переполнены, жильцы вынуждены были выкидывать отходы на тротуары. Вместо частных подрядчиков по решению региональных властей сбором мусора занимаются регоператор АО «Куприт» и областное АО «Вятавтодор». Издание отмечало, что скопление мусора связано с вопросами логистики, поскольку схемы вывоза отходов в Кирове еще не утверждены.

Глава региона Александр Чурин пояснял, что одной из причин задержки вывоза мусора в праздники была некорректная передача базы данных «Куприту» от предыдущего подрядчика. В результате ряд контейнеров оказался «вне зоны видимости».

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Глава Дагестана Сергей Меликов критиковал неэффективную работу регионального мусорного оператора «Лидер». «Если они являются основным региональным оператором для нас, то должны расписать «дорожную карту» и следовать ей. Мы им платим деньги за то, чтобы они вывозили мусор, а они диктуют нам условия, в то время как все вокруг в мусоре. Они видели ситуацию со свалкой, которая нависает над Махачкалой и Каспийском?» — указывал Меликов. «Черновик» писал, что проблемы с мусором в регионе начались из-за того, что тарифная служба в конце года не утвердила новый тариф, поэтому оператор перестал выполнять работу.

мусор Кировская область Дагестан Минприроды
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