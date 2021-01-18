Минприроды объяснило проблемы с вывозом мусора в регионах

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В новогодние праздники несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок зафиксирован в Архангельской, Кировской, Оренбургской и Магаданской областях, республиках Крым и Дагестан и Алтайском крае. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минприроды.

Основной причиной задержек в Минприроды назвали погодные условия. В ряде регионов сбой произошел из-за смены оператора. Задержки в Дагестане произошли из-за несвоевременного установления тарифа, добавили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что ведется постоянный мониторинг деятельности региональных операторов по вывозу мусора.

Как сообщили РБК в пресс-службе Российского экологического оператора, его руководитель Денис Буцаев провел совещания с руководством регионов, где сохранились проблемы. «Достигнута договоренность, что в ближайшее время будут проведены совещания, на которых протокольно зафиксируют план мероприятий по исправлению ситуации», — сказали в пресс-службе. На следующей неделе Буцаев отправится в Дагестан.