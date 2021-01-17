Умер посол России в ОАЭ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» Pro, 12:14 В Москве началась церемония прощания с Борисом Грачевским Общество, 12:12 Выступление какого спикера предприниматели дослушают до конца Pro, 12:00 Какие изменения ждут фэшн-индустрию в ближайшем будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 11:45 Президент IIHF исключил возможность отмены Чемпионата мира по хоккею Спорт, 11:19 Мясников предостерег от применения антибиотиков при COVID-19 Общество, 11:17 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 января Общество, 11:15 Как заработать на дивидендах в 2021 году: топ-3 российских компаний Pro, 11:14 В Москве за сутки COVID-19 выявили более чем у 4 тыс. человек Общество, 11:10 В России впервые почти за неделю выявили меньше 500 смертей от COVID-19 Общество, 11:10 В России за сутки выявили более 23,5 тыс. заразившихся COVID-19 Общество, 11:07 Копить нельзя потратить: где поставить запятую РБК и Сбер, 10:56 Умер посол России в ОАЭ Общество, 10:49 РФПИ ответил на данные об отказе Бразилии экстренно применять «Спутник V» Общество, 10:47
Общество ,  
0 

Умер посол России в ОАЭ

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов (Фото: rusembuae / Facebook)

На 68-м году жизни умер российский посол в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов. Об этом сообщает дипмиссия в своем Twitter.

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ С.Н. Кузнецова», — говорится в сообщении дипломатической миссии. Причины смерти в посольстве не уточнили.

На дипломатической работе Кузнецов находился с 1985 года. В 2003-м он был назначен на должность советника-посланника посольства России в ОАЭ. Через год возглавил отдел департамента Ближнего Востока и Северной Африки при МИДе. Затем дипломат занял пост главы дипмиссии России в Республике Джибути и Федеративной Республике Сомали по совместительству. Должность посла России в ОАЭ Кузнецов занимал с 2019 года.

российский посол ОАЭ Сергей Кузнецов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter