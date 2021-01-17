В Нью-Йорке сгорел дом Церкви Сатаны

В США сгорел исторический особняк «Дом Хэллоуина», который является одним из главных объектов поклонения так называемой Церкви Сатаны. Об этом сообщает издание Poughkeepsie Journal со ссылкой на власти.

Особняк, построенный в 1900 году, находился в северном пригороде Нью-Йорка, городке Покипси. Изначально он принадлежал семье Аддамс, чья фамилия совпадает с персонажами известного мистически-комедийного сериала «Семейка Аддамс». В октябре 2020 года его приобрел некий Мэтью Кэмп.

Как сообщила местная полиция, дом сгорел полностью в результате поджога рано утром 16 января. На полученных с камер видеонаблюдения записях запечатлен человек с двумя канистрами из-под бензина. Он разлил жидкость из них на крыльцо особняка, поджег ее и убежал.

Во время пожара в «Доме Хэллоуина» находились два человека, которые смогли самостоятельно спастись и не получили ожогов. Личность и мотивы поджигателя неизвестны, сейчас полиция и пожарные проводят расследование.