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В Нью-Йорке сгорел дом Церкви Сатаны

В США сгорел исторический особняк «Дом Хэллоуина», который является одним из главных объектов поклонения так называемой Церкви Сатаны. Об этом сообщает издание Poughkeepsie Journal со ссылкой на власти.

Особняк, построенный в 1900 году, находился в северном пригороде Нью-Йорка, городке Покипси. Изначально он принадлежал семье Аддамс, чья фамилия совпадает с персонажами известного мистически-комедийного сериала «Семейка Аддамс». В октябре 2020 года его приобрел некий Мэтью Кэмп.

Как сообщила местная полиция, дом сгорел полностью в результате поджога рано утром 16 января. На полученных с камер видеонаблюдения записях запечатлен человек с двумя канистрами из-под бензина. Он разлил жидкость из них на крыльцо особняка, поджег ее и убежал.

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<p>Развалины дома, где, предположительно, находилась база устроивших теракт в Барселоне боевиков</p> <p></p>

Во время пожара в «Доме Хэллоуина» находились два человека, которые смогли самостоятельно спастись и не получили ожогов. Личность и мотивы поджигателя неизвестны, сейчас полиция и пожарные проводят расследование.

Городские власти Покипси уверены, что поджог был преднамеренным. «К сожалению, есть нетерпимые «верующие», которые не признают других систем верований кроме своих собственных», — прокомментировал поджог лидер Церкви Сатаны Питер Гилмор. По его мнению, старинный особняк вряд ли восстановят.

Церковь Сатаны была основана в 1968 году в Сан-Франциско Антоном Шандором Лавеем, возглавлявшим ее до своей смерти в 1997 году. Она была первой официально зарегистрированной организацией, которая провозгласила сатанизм своей идеологией. Церковь называет себя носителем зла и противопоставляет христианским организациям. Символом Церкви Сатаны является Сигил Бафомета — перевернутая пентаграмма с вписанной в нее головой козла.

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