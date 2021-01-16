В Рязани убили главного редактора новостного портала «Рязань.Лайф»

Жанна Шеплякова (Фото: Жанна Шеплякова / VK)

Главный редактор регионального новостного портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова была найдена мертвой в своей квартире. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его данным, женщине нанесли 10 ножевых ранений. О смерти Шепляковой пишет и местная редакция «Комсомольской правды».

Следствие сообщило, что тело женщины 1987 года рождения с множественными колото-резаными ранами было обнаружили 15 января около 23:00 в квартире одного из домов на Гоголя в Рязани. Ее имя в СК не назвали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).

Следователи подозревают в убийстве женщины ее супруга, жителя Тверской области 1983 года рождения. После произошедшего мужчина забрал детей и покинул Рязань, выехав в другую область. Предположительно, преступление было совершено из-за бытового конфликта. Мужчина задержан, а дети временно переданы на попечение родственников. С ним проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что задержанный признался в убийстве своей супруги.

Знакомый журналистки в беседе с РБК назвал погибшую прекрасным человеком.

«Она всегда общалась спокойно, была доброй и веселой, с мужем она была не счастлива, разводились, но бракоразводный процесс не закончили. У нее есть двое сыновей. Жили два ее сына с Жанной в ее квартире, муж уехал к родителям. У нее недавно появился новый парень, по фото видно, как она с ним стала счастлива. Вчера сказала мне, что собиралась вечером на свидание со своим новым парнем, который делает ее по-настоящему счастливой», — сказал собеседник.

По его словам, супруг пришел в квартиру к женщине и нанес ей 10 ножевых ранений охотничьим ножом.

«Муж не захотел развода. Грозился еще в понедельник детей забрать, тогда довел Жанну до нервного срыва», — добавил знакомый женщины.