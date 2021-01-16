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Путин поздравил Василия Ланового с 87-летием

Василий Лановой
Василий Лановой (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Президент России Владимир Путин поздравил артиста Василия Ланового с 87-летием. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

В своем поздравлении глава государства отметил многогранное творчество, деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах. Кроме того, Лановой внес неоценимый личный вклад в сбережение наших патриотических традиций, воспитание молодежи, достоен самого глубокого уважения, отметил президент.

«Вы посвятили свою жизнь служению искусству и на этом поприще достигли признанных высот, завоевали поистине всенародную славу», — добавляется в поздравлении.

Президент пожелал актеру крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Его родители — выходцы с Украины.

С 12 лет посещал занятия в театральной студии Дворца культуры ЗИЛа. Окончил школу с золотой медалью, после чего поступил на факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, однако после первого семестра забрал документы и поступил на актерский факультет Театрального училища имени Щукина (ныне — Театральный институт имени Бориса Щукина). Он окончил это заведение в 1957 году. Впоследствии Лановой стал актером Государственного академического театра им. Е.Вахтангова.

Среди известных ролей Ланового — Огнев («Фронт» А. Е. Корнейчука), Мансур («Женщина за зеленой дверью» Р. Ибрагимбекова), Протасов («Дети солнца» М. Горького), Калаф («Принцесса Турандот» К. Гоцци), Ковьель («Мещанин во дворянстве» Мольера), Сагадеев («Тринадцатый председатель» А. Абдуллина), Казанова («Три возраста Казановы» М. И. Цветаевой), Джордж Бернард Шоу («Милый лжец» Дж. Килти), Отец («Последние луны» по пьесам «Последние луны» Ф. Бордона и «Тихая ночь» Х. Мюллера). Кроме того, Лановой снялся в таких фильмах, как «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и Мир», «Офицеры», «Анна и Командор», «Странная женщина» и других.

В 1980году был удостоен Ленинской премии за участие в фильмах «Великая Отечественная» (другое название — «Неизвестная война») в совместном телевизионном сериале СССР и США, где он читал дикторский текст.

За участие в фильме «Приступить к ликвидации» (1983) актер был удостоен премии МВД СССР, присуждаемой за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов внутренних дел (1984).

С 1989 года Лановой преподает в Театральном училище им. Б. В. Щукина, с 1996 года — заведующий кафедрой сценической речи.

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