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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор оценил влияние снижения титров антител на защиту от COVID

Снижение титров антител у человека, переболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19 спустя несколько месяцев, не означает отсутствие иммунитета. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор разъясняет, что плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией не говорит об отсутствии защиты. Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают. Научные исследования в этой области продолжаются», — говорится в заявлении ведомства.

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Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу не выработается в течение года. Академик отметил, что по-прежнему неизвестно, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19 и у привитых.

«Одно дело, если на год или на два, а если будет меньше, это будет означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать», — говорил Сергеев. Глава РАН предположил, что в вопросе борьбы с коронавирусом, скорее всего, придется рассчитывать примерно на такую же тактику, которая ведется на протяжении десятилетий в отношении гриппа.

Согласно прогнозу аналитиков Citi Research, коллективный иммунитет к коронавирусу начнет формироваться в мире только к концу 2021 года.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что развитые рынки обеспечили 85% предварительных заказов на вакцины. США, Великобритания, Япония, Канада, Австралия и страны Евросоюза заказали поставки препарата, которые превышают нужды их населения. Это означает, что массовое распространение вакцин начнется там во втором или третьем квартале, а коллективный иммунитет может быть сформирован в последние три месяца этого года, полагают ученые.

В Citi Research считают, что вакцинация может начаться в странах с развивающейся экономикой в 2022 году или позже.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Роспотребнадзор коронавирус COVID-19
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