Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский

Анатолий Вишневский (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Директор Института демографии НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Анатолий Вишневский умер на 86-м году жизни. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Анатолий Григорьевич [Вишневский] был выдающимся ученым, его по праву считали главным демографом России и всего постсоветского пространства», — отметили в университете.

Анатолий Вишневский родился 1 апреля 1935 года в Харькове. Он окончил Харьковский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «статистика», а в 1983 году стал доктором экономических наук.

В течение многих лет Вишневский изучал вопросы демографической теории и демографических проблем России. В 2007 году он был назначен главой Института демографии ВШЭ на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Он был автором 500 научных публикаций и художественных произведений, а также публицистом.