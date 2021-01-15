Умер актер «Табакерки» Александр Воробьев

Александр Воробьёв (Фото: TeatrOlegaTabakova / Facebook)

Умер актер Московского театра Олега Табакова Александр Воробьев, говорится на странице театра в социальной сети в Facebook. Актеру было 58 лет.

Он родился в Гомеле в 1962 году. Воробьев — выпускник ГИТИС, свою работу в «Табакерке» начал в 1989 году, после службы в армии. Актер сыграл в таких спектаклях театра, как «Страсти по Бумбарашу», «Псих», «Признания авантюриста Феликса Круля», а также в большинстве пьес, поставленных на сцене театра литовским театральным режиссером Миндаугасом Карбаускисом с 2001 по 2007 год, говорится на сайте театра.

В 2000 году актеру было присвоили звание Народного артиста России. В 2004 и 2008 годах два спектакля с участием Воробьева — «Рассказ о семи повешенных» и «Рассказ о счастливой Москве» — получили национальную театральную премию «Золотая маска».

Он также снимался в кино: в частности, Воробьев играл в картинах «Участок», «Лето волков», «Исчезнувшие», «День дурака», «Громовы. Дом Надежды».