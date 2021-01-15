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В Подмосковье мужчина заявил о бомбе и стал стрелять по прибывшей полиции

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В подмосковном городе Пушкино мужчина позвонил в полицию и открыл стрельбу, когда понял, что у дверей его квартиры сотрудники правоохранительных органов, сообщила РБК начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, мужчина позвонил в дежурную часть, чтобы сообщить «о якобы существующей угрозе одному из объектов» города. Полиция установила адрес, откуда был совершен звонок. «На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. При попытке попасть в квартиру, изнутри по входной двери был произведен выстрел», — пояснила Петрова.

В результате стрельбы никто не пострадал, стрелком оказался 61-летний мужчина. Теперь следователям предстоит установить мотивы задержанного, подмосковное управление Следственного комитета уже организовало проверку, сообщается на сайте ведомства. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, в квартире изъяли одну стреляную гильзу и охотничье ружье. Правоохранители проверят, было ли выдано на него разрешение, и чем руководствовался задержанный.

Как уточняют Telegram-канал Mash и РЕН-ТВ, мужчина звонил по телефону 112 и сообщил, что у него есть взрывное устройство, которые он намерен использовать. По данным СМИ, задержанного мужчину зовут Борис Лабуз. Mash уточняет, что он бывший военный, инвалид второй группы. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на ул. Селиградской

В квартире в момент инцидента находились сын и супруга стрелка, их тоже забрали на беседу, уточняет Mash.

Пушкино угроза взрыва полиция новости
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