ВТБ назвал страны-лидеры по тратам россиян на новогодних каникулах

Торговый центр в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (Фото: Kamran Jebreili / AP)

Странами-лидерами по тратам россиян за рубежом на новогодних каникулах стали Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Мальдивы, свидетельствует статистика ВТБ транзакций клиентов по картам, поступившая в РБК. Банк проанализировал транзакции с 1 по 8 января.

В ОАЭ клиенты банка потратили около 250 млн руб. (на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года). В Турции расходы выросли на 23%, до 80 млн руб., на Мальдивах — на 6%, до 45 млн руб.

В относительном выражении самую положительную динамику продемонстрировала Танзания — в этой стране, по данным ВТБ, туристы из России потратили на 244% больше, чем в прошлом году (8 млн руб.). Также существенно выросли траты в Египте (около 10 млн руб., рост — на 82%) и на Кубе (2 млн руб., +72%).

Общий объем трат в зарубежных странах существенно снизился — на 76%, до 770 млн руб. Значительное сократились траты в европейских странах: на 92% их объем снизился в Германии, на 87% — во Франции, на 69% — в Швейцарии. В США объем транзакций упал на 71%, в Белоруссии — на 61%. Снизились траты в азиатских странах (на 96% — в Японии, на 97% — в Китае). Сократились и расходы на Сейшелах (1,5 млн руб., -70%).

На гостиницы за рубежом клиенты банка потратили 182 млн руб. — на 74% меньше, чем в прошлом году, на рестораны и бары — 63 млн руб. (-84%), аренды автомобилей и мотоциклов — 6 млн руб. (-86%).