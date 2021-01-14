В метро Петербурга опровергли данные о запрете на проезд для хулигана

Видео: Мобильный репортёр official/Telegram

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В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга заявили о намерении заменить информацию, опубликованную в Telegram-канале предприятия «Метро. Повседневности». В ней шла речь о «недопущении на территорию метрополитена в дальнейшем» мужчины, который жонглировал футбольным мячом на путях.

«Законных оснований на это нет. Поменяем (информацию) в Telegram-канале», — сообщила РБК пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель.

Она уточнила, что пассажира, жонглировавшего мячом на путях перед приближающимся поездом, попросили покинуть метро и передали полицейским. «Речь идет об административном наказании, а не о поездках в метро. Официального обращения в метрополитен о создании реестра нарушителей не поступало», — резюмировала Шавель.

В сообщении метрополитена Санкт-Петербурга отмечалось, что молодой человек неоднократно был замечен в умышленном нарушении правил пользования метрополитеном и в дальнейшем может быть не допущен на территорию подземки. Позднее сообщение было исправлено, а формулировка о недопущении заменена фразой «Данная ситуация взята на особый контроль. Проводятся совместные мероприятия с целью недопущения нарушений на территории метрополитена в дальнейшем и привлечения нарушителя к ответственности».