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В метро Петербурга опровергли данные о запрете на проезд для хулигана

Видео: Мобильный репортёр official/Telegram
Видео: Мобильный репортёр official/Telegram
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В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга заявили о намерении заменить информацию, опубликованную в Telegram-канале предприятия «Метро. Повседневности». В ней шла речь о «недопущении на территорию метрополитена в дальнейшем» мужчины, который жонглировал футбольным мячом на путях.

«Законных оснований на это нет. Поменяем (информацию) в Telegram-канале», — сообщила РБК пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель.

Она уточнила, что пассажира, жонглировавшего мячом на путях перед приближающимся поездом, попросили покинуть метро и передали полицейским. «Речь идет об административном наказании, а не о поездках в метро. Официального обращения в метрополитен о создании реестра нарушителей не поступало», — резюмировала Шавель.

В сообщении метрополитена Санкт-Петербурга отмечалось, что молодой человек неоднократно был замечен в умышленном нарушении правил пользования метрополитеном и в дальнейшем может быть не допущен на территорию подземки. Позднее сообщение было исправлено, а формулировка о недопущении заменена фразой «Данная ситуация взята на особый контроль. Проводятся совместные мероприятия с целью недопущения нарушений на территории метрополитена в дальнейшем и привлечения нарушителя к ответственности».

Юристы отмечают, что запретить нарушителю пользоваться метро не получится. «Доступ ограничить нельзя, но есть основания для привлечения мужчины к административной ответственности. За действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, законом предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб.», — пояснил РБК управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов.

Сейчас законодательных актов, позволяющих ограничить нарушителям доступ в метрополитен, нет, но в будущем может появиться инициатива о запрете посещения пассажирам, нарушающим правила перевозок. Об этом в беседе с РБК заявила юрист фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Делгира Ходжаева. «В перспективе возможна законодательная инициатива, направленная на введение такой санкции, как ограничение допуска к метрополитену. Поскольку, несмотря на то, что метрополитен является общественным транспортом и у человека есть право на свободу передвижения, необходимо учитывать, что подобное поведение представляет угрозу для бесперебойного движения поезда и безопасности других пассажиров», — уточнила она.

метро новости Санкт-Петербург транспорт
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