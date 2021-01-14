Владелец Shkulev Media Holding сообщил о покупке журнала «Вокруг света»

Основной владелец Hearst Shkulev Group Виктор Шкулев завершил покупку 100% ООО «Издательство «Вокруг света», которое выпускает одноименный журнал, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение самого Шкулева. Издательство приобрели у ООО «Группа компаний «Вокруг света», которым владеет бывший гендиректор Национального рекламного альянса Сергей Васильев.

Шкулев пояснил, что в сделку вошли журнал, его онлайн-версия, товарный знак «Вокруг света» и архивы номеров. Сумму сделки он при этом не назвал.

В начале декабря гендиректор издательского дома (ИД) «Вокруг света» Светлана Головатюк сообщала РБК, что руководство ИД решило временно перестать выпускать бумажную версию журнала. Связала она это с «систематическим сокращением рынка печатных СМИ».

Тогда же Головатюк сообщила, что издательство ведет переговоры о продаже «Вокруг света» с группой Hearst Shkulev Group, которая на 80% принадлежит Виктору Шкулеву и на 20% — американской Hearst.