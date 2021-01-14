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Владелец Shkulev Media Holding сообщил о покупке журнала «Вокруг света»

Основной владелец Hearst Shkulev Group Виктор Шкулев завершил покупку 100% ООО «Издательство «Вокруг света», которое выпускает одноименный журнал, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение самого Шкулева. Издательство приобрели у ООО «Группа компаний «Вокруг света», которым владеет бывший гендиректор Национального рекламного альянса Сергей Васильев.

Шкулев пояснил, что в сделку вошли журнал, его онлайн-версия, товарный знак «Вокруг света» и архивы номеров. Сумму сделки он при этом не назвал.

Собственник «Вокруг света» решил продать готовый к закрытию журнал
Технологии и медиа
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В начале декабря гендиректор издательского дома (ИД) «Вокруг света» Светлана Головатюк сообщала РБК, что руководство ИД решило временно перестать выпускать бумажную версию журнала. Связала она это с «систематическим сокращением рынка печатных СМИ».

Тогда же Головатюк сообщила, что издательство ведет переговоры о продаже «Вокруг света» с группой Hearst Shkulev Group, которая на 80% принадлежит Виктору Шкулеву и на 20% — американской Hearst.

Сам Шкулев тогда говорил РБК, что журнал будут выпускать и дальше, а следующий его номер выйдет в феврале 2021 года, факт переговоров Шкулев тогда не прокомментировал. Источник РБК, близкий к «Вокруг света», говорил, что переговоры находятся на финишной стадии.

В итоге, как сообщил Шкулев «Коммерсанту», «Вокруг света» вошел в его группу компаний Shkulev Media Holding, а Hearst в покупке не участвовала.

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Научно-познавательный журнал «Вокруг света» был учрежден в 1861 году. Он публикует статьи о путешествиях, культуре разных стран, научных открытиях и технических достижениях. В 2012 году «Вокруг света» получил статус официального журнал Русского географического общества. Попечительский совет организации возглавляет президент Владимир Путин.

В самом Русском географическом обществе при этом поясняли РБК, что статус журнала общества юридически никак не закреплен. Организация не выступает его учредителем, либо совладельцем, а также не издает его.

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