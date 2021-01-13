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В Москве нашли мертвым актера из «Глухаря» и «Ворониных»

Кадр из сериала «Глухарь»
Кадр из сериала «Глухарь» (Фото: DixiMedia)

На юго-востоке столицы нашли машину с телом актера театра и кино Дмитрия Гусева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник и телеканал РЕН ТВ.

«Около 16:42 мск на 1-й Курьяновской улице в своем автомобиле найден мертвым актер Дмитрий Гусев», — уточнил собеседник ТАСС.

Машина Гусева стояла на парковке. Она привлекла внимание окружающих тем, что газовала, но не двигалась с места. Прохожие вызвали спасателей. По предварительным данным, мужчина умер за рулем от сердечной недостаточности, а его нога оставалась на педали газа.

Агент Гусева Мария Крыжанская сообщила РБК, что у ее клиента были запланированы в этот день съемки: «Он поехал на съемки проекта «Скорая», и по дороге что-то произошло».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК по Москве.

Гусев родился в 1975 году, получил актерское образование в Ярославле. В 2001 году стал актером московского Театра на Юго-Западе. Снимался в популярных российских сериалах «Папины дочки», «Глухарь», «Кухня». Всего сыграл примерно в 140 фильмах и сериалах.

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