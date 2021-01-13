На границе Украины валюту попытались передать через забор

Фото: dpsu.gov.ua

Неизвестный человек с территории России передал деньги жителю Украины через забор на границе. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Украинские пограничники зафиксировали передачу денег с помощью системы видеокамер в Луганской области на границе России и Украины. «Вчера «умная камера» зафиксировала движение автомобиля, который направлялся в сторону границы. Подъехав к забору, водитель вышел из автомобиля. Через несколько минут с территории РФ к забору подбежал мужчина в спецформе со светоотражающими лентами и передал водителю сверток. Впоследствии каждый вернулись на свою территорию», — говорится в сообщении погранслужбы.

Получивший деньги украинец смог отъехать от границы только на 100 м.

В его машине пограничники под обшивкой днища нашли 400 тыс. российских рублей. «Задержанный пояснил, что получил средства от гражданина РФ и обязался их обменять в финансовых учреждениях на территории Украины», — сообщили пограничники.